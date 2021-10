Piret Järvis-Milder fännikirjast: need on ühed ilusamad komplimendid, mis ma elu jooksul saanud olen

"Ja ma arvan, et need on olnud ühtlasi ühed ilusamad komplimendid, mis ma elu jooksul saanud olen," jätkas Piret.

Katrin Siska lisas, et nii mõnigi fänn, uued tuttavad välismaalt ja isegi paar imelist Eesti kuulsust on talle seda tunnistanud. "See teeb alati südame soojaks," sõnas Siska.

8. oktoobril jõudis avalikkuse ette Vanilla Ninja uus album nimega "Encore", mis on bändi esimene kauamängiv pärast 15-aastast pausi. Värske plaat sisaldab 12+2 uut lugu, mis on valminud koostöös Saksa muusikaprodutsendi David Brandesega.

"Vanilla Ninja on uue materjali kallal töötanud 2019. aasta jaanuarist alates ning meil on ülihea meel, et lõpuks saame seda kraami maailmaga jagada," ütleb bändi esilaulja Lenna Kuurmaa. "Ehkki palju aastaid on mööda läinud, siis õhin koos uut muusikat teha on olnud sama suur kui alguses. Ma usun, et seda õhinat on meie uuel plaadil tunda ka. Värske Vanilla Ninja on jätkuvalt rokkiv ja meloodiline, aga varasemaga võrreldes on sisse tulnud ka malbemaid toone."

Albumi muusika autoriks on Saksa produtsent David Brandes, kes on teinud pikalt koostööd näiteks Smokie frontmani Chris Normaniga, 80ndate popbändi Bad Boys Bluega ja kes seisab ka 90ndate hittbändi E-Rotic taga. Eestist pärit Vanilla Ninjaga alustas ta koostööd 2003. aastal, mil ilmus ühine album "Traces Of Sadness", mis jõudis Saksamaa albumimüügi edetabeli 3. kohale. Ühiselt osaleti ka 2005. aasta Eurovisioonil, kus lugu "Cool Vibes" saavutas finaalis 8. koha.