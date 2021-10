Gordon Ramsay tütar vaigistab kriitikuid: 67-aastase mehe kohta on see liig

Telekokk Gordon Ramsay tütar ja saates "Tantsud tähtedega" osalev Tilly ütles pärast remarke LBC Radio hommikuprogrammis, et sõnad võivad haiget teha, vahendas The Sun.

67-aastane Steven Allen nimetas 19-aastast Tillyt "tüsedaks väikeseks asjakeseks", mille ta paneb isa hommikuse söögitegemise süüks. Allen ütles: "Ta ei oska ju üldse tantsida. Olen temast juba praegu tüdinenud. Ta on tüse väike asjake, kas pole? Oled sa märganud? Tema isa kokkamise süü, võiks öelda."

Allen juhib LBC hommikusaadet igal argipäeva kella neljast kuni kella seitsmeni ning on raadiojaamas töötanud mitu kümnendit.

Tilly andis Instgrami postituses teada, et tema tõmbab joone, kui keegi kritiseerib tema välimust ning et ta ei talu selliseid kommentaare. Tilly kirjutas: "Ma püüan tavaliselt kommentaare ja negatiivsust mitte lugeda ja kuulata, aga 67-aastase mehe kriitika on samm liiga kaugele."

"Ma tõmban joone sellele, kui keegi minu välimust kommenteerib. Nii kahju, et keegi püüab seda positiivset kogemust muuta negatiivseks. See ei ole esimene ega kindlasti ka viimane kommentaar minu välimuse kohta. Aga palun pidage meeles, et ma olen siiski vaid 19-aastane ja sõnad võivad haiget teha."

"Ma saan aru, et avalikkuse tähelepanu all olemisega tulevad oma tagasilöögid ja ma olen sellest teadlik juba noorest east peale. Aga ma ei talu neid inimesi, kes arvavad, et teiste kaalu ja välimust avalikult kritiseerida on okei."

Tilly Ramsay sai enda postituse järel palju kiitust ja toetust. Teda kiideti julguse ja vapruse eest ning toodi välja, et negatiivseid kommentaare teevad vaid need, kellel on endaga probleeme.

LBC ei ole oma raadiosaatejuhi kommentaaride kohta avalikult veel midagi öelnud.