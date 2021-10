"Reeturi" produtsent Jaan Laugamõts: teist sellist kvaliteetsarja Eestis ei ole

Teekond on olulisem kui sihtpunkt

Jaan Laugamõts naudib produtsenditöö juures enim protsessi ning seda, kuidas läbi hea ettevalmistuse saab meeskonna ühes rütmis tööle panna. “See on nagu mootori käima panemine. Üksi ei tee midagi selles töös ära ja tuleb usaldada meeskonnaliikmeid. Produtsendi naudinguhetk on see, kui ettevalmistus tööle hakkab ja tekib tunne, et kui ma viieks minutiks kõrvale astun, siis ei jää midagi seisma ja suund on käes.” Jaani sõnul soovivad inimesed tihti kuulda, kui oluline on lõpplahendus ja valmis film või sari, aga tema jaoks on olulisem protsess. “Mind sütitab see ettevalmistus, alguse teadmatus ja meeskonna kokkupanek. Kui see mootor lõpuks tööle hakkab, siis on minu töö hästi tehtud,” kirjeldab Jaan kirge produtsenditöö vastu. Samuti on tema jaoks põnev töö iseloom ning see, et paralleelselt on töös mitmed projektid: “Seisvat vett see eriala ei salli.”

Produtsent hoiab masinavärgi töös

Suur osa produtsenditööst on ära tehtud juba ammu enne võtete algust, kuid olenemata sellest, kui hea on ettevalmistus, tekib võtteperioodil ootamatuid olukordi. Jaani positiivsus hoiab meeskonna ärevatel hetkedel õigel teel. “Mul on selline suhtumine, et igast olukorrast on mingisugune väljapääs. Täiesti teadlikult lähen igale võttepäevale selle suhtumisega, et kui mina olen kindel, et ma leian lahenduse ükskõik millisele olukorrale, siis tunneb seda ka minu meeskond. Produtsendi eesmärk on olla valmis kustutama tulekahjusid, et ükski tund ei jääks kasutamata ja masinavärk ei jääks seisma,” sõnab ta. Jaani sõnul on võtteplatsil valitsev rahulik ja lõõgastunud õhkkond projekti õnnestumiseks äärmiselt oluline. “Kui mina oleksin tige, karjuksin ja käiksin kurja näoga ring, siis oleks see nagu katk, mis nakataks ülejäänud meeskonda. Jube nõme oleks seda tööd teha, kui koguaeg oleks meeletu stress ja surm silme ees,” toonitab ta hea õhkkona olulisust.

Maailmatasemel meeskond