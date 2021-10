Kellele 20 000? 19 filmi võistleb PÖFFil peaauhinna pärast

Esimest korda on grand prix’ väärtus 20 000 eurot, mille paneb välja Tallinna linn.

„On väga tähtis, et sellel kultuurile keerulisel ajal säiliks kinoskäimise traditsioon ja parim viis seda säilitada on pakkuda vaatajatele kõige paremaid, provokatiivsemaid ja inspireerivamaid esilinastusi, mida maailma filmikunstis on hetkeseisuga leida. Just selle põhimõtte järgi panime kokku ka tänavuse põhivõistlusprogrammi,” ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

Kokku on kavas kuus maailma-, 11 rahvusvahelist ja kaks Euroopa esilinastust. Filme on Euroopast, Aasiast ja Lõuna-Ameerikast, kaugematest riikidest on esindatud Filipiinid, Jaapan, Tšiili ja Colombia. Kaks filmi on Kasahstanist ja Hispaaniast.

Noorim lavastaja on 31-aastane türklane Emre Erdoğdu, vanim 69-aastane hollandlane Alex van Warmerdam, kelle eelmised filmid – „Põhjamaalased”, „Väike Tõnn”, „Kleit”, „Borgman” – on toonud talle palju austajaid ka Eestis. Aga kõige säravamaid auhindu on võitnud ka ungarlane György Pálfi („Hõkk”, „Taksidermia”) ja Lu Zhang („Kõrbeunistus”, „Tumeni jõgi”, „Vaikne unelm”).

Eesti on panustanud leeduka Kristijonas Vildžiūnase muinasjutulisse draamasse „Laulud rebastele”, mille kaasprodutsendiks on Kalev Tamm stuudiost Eesti Joonisfilm ning animatsiooni ja visuaalsete efektide autoriteks Jaagup Metsalu ja Albert Kerstna.

Oma uue musta komöödiaga „Rebi lahti ja unusta” on tagasi venelane Kirill Sokolov, kelle debüüt „Kärva maha, paps!” sai kolm aastat tagasi tuule tiibadesse just PÖFFilt, jõudes pärast seda rohkem kui 50 festivali programmi.

Türgi lavastaja Emre Erdoğdu „Ütle, kes on sinu sõbrad” on juba kogunud tunnustust kodumaal, võites Istanbuli filmifestivali rahvuslikul konkursil parima Türgi filmi ja parima meespeaosatäitja auhinna.