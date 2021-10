FOTOD | Kaks aastat varjus on läbi: 84-aastane Jack Nicholson näitas end üle pika aja avalikkusele

Näitleja väisas mängu ma 29-aastase poja Rayga, kes on samuti Lakersi fänn. "Tundus, et Jack oli õnnelik, et sai tagasi saali. Ta nägi hea välja ja oli vägagi mängus sees," kommenteeris allikas E! Newsile.

84-aastane Nicholson läks juba üle kümne aasta eest pensionile. Tema viimane film "How Do You Know?", kus mängisid ka Reese Witherspoon ja Owen Wilson, jõudis kinolinadele 2010. aastal. Pärast seda on ta väisanud mitmeid auhinnagalasid ning teinud kaasa ka komöödiasaates "Saturday Night Live".