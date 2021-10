Meghan fännab Eestit! Hertsoginna tõi meie seaduseid USA kongressile eeskujuks

"Juunis sündis meie perre teine laps. Nagu kõik vanemad, olime väga õnnelikud. Nagu kõik vanemad, olime üleväsinud. Kuid erinevalt paljudest polnud meie ees karmi valikut: kas veeta esimesed üliolulised kuud beebiga või minna tagasi tööle. Me teadsime, et võime temaga koju minna ning pühenduda täielikult lastele ja perekonnale. Teadsime, et meil pole vaja teha selliseid kohutavaid otsuseid lapsehoiu, töö ja tervishoiu osas, mida paljud igapäevaselt teevad," seisab Meghani kirjas.

Tema arvates pole see normaalne, et värsked vanemad peavad nii raskeid otsuseid langetama ning loodab, et ka USAs kehtestatakse tasustatud vanemapuhkus. "Tegelikult on selline seadus paigas juba paljudes riikides. Näiteks Eestis saavad vanemad jagada pooleteise aasta pikkust tasustatud puhkust. Ka teistes riikides on programm, mis võimaldab lastevanematel (nii bioloogilistel kui ka adopteerivatel) jääda mitmeteks kuudeks koju," kirjutab hertsoginna.