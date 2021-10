Maria Rannaväli sobimatutest sõnumitest: see hirmutunne on liiga palju, millega üksi toime tulla

Enne saadet tegi saatejuht Eeva Esse eksperimendi, kus teeskles, et on rate'ee's 13-aastane tüdruk Laura (vanuseks märgitud 14, kuna see on portaalis alampiir), kasutades seal enda pilte samas vanuses. Kiiresti hakkasid talle kirjutama 30+ mehed, kes pakkusid talle kingitusi ja tahtsid rääkida ka orgasmist ning eneserahuldamisest.

See oli eksperiment, aga seda elu on elanud paljud noored naised. Nende seas ka Maria Rannaväli, kes hakkas 12-aastasena YouTube'is videoid tegema. "Kui ma hakkan meenutama, siis meil eraldi juttu selle kohta ei olnud," tunnistas Maria, et internetiohtudest tema kodus alguses ei räägitud.

"Kui sa noore inimesena neid kirju saad, siis vähemalt minul tekiks ebamugavus ja häbitunne. Ja sellel hetkel ei pruugi sa kohe vanemate juurde minna ja siis on oluline, et sa tead, et tegelikult midagi ei juhtu, sest see hirmutunne on liiga palju, millega üksi toime tulla," lisas ta.

Veebipolitseinik Jana Frolova-Alferjev leiab, et vanemad peaksid rohkem huvi tundma, mida lapsed internetis teevad, ja lapsed peaksid olema rohkem valmis oma vanematega sotsiaalmeedias toimuvast rääkima.

Maria Rannaväli ei arva, et see alati nii lihtne on. "Selle sõbralisti ja internetisõpradega on jällegi nii, et kui ma tunnen, et ma pean oma vanematele rääkima igast oma sõbrast või romantilisemast olukorrast, mis võib teismeeas tekkida, siis ei ole alati tahet seda teha."

Minu arust on hea töö tehtud ära siis, kui vanemad selgitavad ära, mis asjad võivad juhtuda. Minuga oli kunagi ammu, kui Skype oli teemas. Ma ei mäletagi, kuidas ta minuga seal ühendust sai, aga ta hakkas mulle väga ebasobilikke sõnumeid saatma. Ja ma ehmusin. Ühelt poolt tunned sa häbi, ehmatus. Sa mõtled, kas see on sinu süü, et sulle selliseid asju saadetakse. Siis tulebki mängu see, kas sa tunned end turvaliselt, et oma vanemate poole pöörduda. Kas sa tead, et nad on sinu jaoks olemas turvaisikud, et kui päriselt on jama majas, siis sa tead, et sind ei mõisteta hukka."