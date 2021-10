Endine inglise esitantsija mõisteti seksuaalkuritegude eest pikaks ajaks vangi

Kohtus ette loetud tunnistajate avalduses kirjeldas üks ohver, kuidas Changi käitumine pani ta end tundma haavatu ja tundetuna. Teine lisas, et Chang rikkus ära tema ülejäänud teismelise aastad.

Kohtus toodi ka välja, et Chang oli rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud tantsija, aga seda mees just noorte naiste ahistamisel ka ära kasutas. Ta lootis, et tema reputatsioon kaitseb teda kaebuste ja süüdistuste eest.