BrainStorm esitleb uut albumit “Lonesome Moon” väga erilises formaadis

Erikülalisteks on tuntud Vene näitleja Alexander Petrov, kes kirjutas sõnad loole “Moya Luna” ning liitub bändiga live-striimi ajal video teel, Läti räppar ansis, kuulus folk-pop bänd Tautumeitas ning Brainstormi sõbrad Dons ja Intars Busulis.

Kontserdi filmimisest on võimalik vaadata eksklusiivseid fotosid ning videomaterjali bändi sotsiaalmeedias ning brainstormfeels.com lehel, et viia end vaikselt kontserdi meeleollu. Filmi režissöör ning lavadisainer on bändi trummar Kaspars Roga, kes on ka varasemalt mitu BrainStormi muusikavideot teinud – “Feels”, “Veter”, “Wonderful Day”, “Thunder Without Rain” – ning lisaks töötanud mitmete dokumentaalidega.

“See saab olema topelt-esmaesitlus – esiteks, see formaat kui selline ning teiseks – bändimehed tantsivad esmakordselt! See saab olema meie kõigi jaoks väljakutse, pidime neid kõvasti veenma, et nad tantsiksid. Ning seejärel pidin filmi kokku panema nii, et miski kaotsi ei läheks – fantastiline atmosfäär, live muusika, tants ja Renarsi vokaal. Tulemus tuli väga lahe!” ütleb Kaspars Roga.

Kontserfilm “Lonesome Moon” on uute žanride otsing ning ületab tavapäraste formaatide piire. Kontserdipublik koosneb inimestest mitmekümnetest riikidest ning sadadest linnadest. See on suurepärane eksperiment ning samm tulevikku.

Kontserdil kuuleb nii juba tuntud singleid uuelt albumilt – “Feels”, “Carousels”, “Moya Luna” kui ka täiesti uusi lugusid, mõned neist lätikeelsed.

Esitusele tulevate lugude nimekiri on järgmine: "Eto ljubovj", "Bumaznije samaloti", "God bez kalendarja", "Feels", "Moya Luna (feat. Alexander Petrov)", "Karuselji", "Footsteps", "Za stenoj, "Tur, kur Dieva kamanas slīd","Dzelzceļnieks".

Kontsertfilmi “Lonesome Moon” esmaesitlus toimub homme, 21. oktoobril kell 20.00 veebilehel www.brainstormfeels.com.