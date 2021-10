Priit Pius põeb kaksikvennaga ravimatut haigust: läksin magama tagasi, aga ärkasin kiirabi peale

Kui Priit sai diagnoosist teada 15-aastaselt, siis Märt oli haigusest teadlik juba aasta varem. "Meie suguvõsas pole diabeet väga harv nähtus, 2. tüüpi diabeeti ehk seda "elustiilihaigust" on meil suguvõsas esinenud küll. Siis ei olnud otseselt mõtet, et ossa poiss, et mis asi see on. Venna pealt ma olin näinud aasta aega, et kuidas ta seda hallanud on," meenutas ta.