FOTOD | Mis on juhtunud Kanye juustega? Räppar on kas kiilanemas või tahab olla lehm

Nimelt käis Ye Rootsis ringi laiguliseks lõigatud peanupuga. Tegemist ei ole loogiliselt tehtud soenguga, vaid pigem tundub, et keegi on juukselõikuriga teinud suvalisi kujundeid.

McDonald'sis tehtud fotod räppari uuest soengustiilist levisid sotsiaalmeedias kulutulena. Paljud Twitteri kasutajad pakkusid, et soeng on Ye nelja lapse omalooming.

. @KanyeWest at McDonald’s in Sweden today (10.18.21) pic.twitter.com/f6RtJVLb0f

Tegemist pole esimese korraga, kui Westi on ootamatult Rootsis nähtud. 2016. aastal arvasid 9000 elanikuga Älmhulti linna inimesed, et näevad hallutsinatsioone, kui nende IKEA poes oli just Kanye sisseoste tegemas. Siiski nägid nad kõik õigesti ning tegemist oligi kuulsa muusikuga.