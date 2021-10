Zevakini kamraad ja juutuuber Robin Valting Uudo Sepa pruudile: öelge keegi Kendrale, et koroona eksisteerib

Kendra on varasemalt silma paistnud väga meelevaldsete avaldustega. Näiteks on ta öelnud, et Terviseamet jagab inimeste andmeid. Nimelt nendib ta, et kui tema ja Uudo koroonat põdesid, siis ei iitsatanud nad sellest mitte kellelegi, kui järgmisel hommikul üks meediaväljaanne esitas selle kohta küsimuse.

"Kas tahate öelda, et see on tõesti see vaba Eesti, mille nimel me 30 aastat tagasi võitlesime? See Eesti, kus inimesed kardavad, et kaotavad oma töö, kui nad teevad suu lahti? Kas see on see vaba Eesti?" on küsinud 20 aastane Kendra, kes ei olnud siis eluski kui Eestis taasiseseisvus.