Kuninganna Elizabeth II vajas haiglaravi ning jäeti ööseks järelevalve alla

Kuninganna viidi King Edward VII haiglasse kolmapäeva pärastlõunal. Algselt arvati, et tegemist on kiire läbivaatusega, kuid arstid soovisid 95-aastase naise jätta ööseks haiglasse. Neljapäeva lõunal pääses kuninganna koju, kus ta on järelevalve all.

Kuna tema terviseandmed on isiklikud, siis otsustas palee mitte avaldada põhjust, miks kuninganna üldse haiglasse viidi. Sama põhjuse tõttu ei teavitanud nad ka avalikkust juba kolmapäeval, et monarh on haiglaravile viidud. Siiski kinnitavad nad, et kuninganna on heas tujus.

Viimati vajas Elizabeth haiglaravi 2013. aastal, kui teda kimbutasid seedeelundkonna haigused.

Märke halvenevast tervisest on Elizabeth näidanud viimaste kuude jooksul mitmeid. Kaks nädalat tagasi pidi ta kasutusele võtma jalutuskepi ning viimaste avalike ürituste põhjal võib eeldada, et ilma selleta ta enam liikuda ei saagi. Samuti on arstid keelanud monarhil ära alkoholi joomise.

Tohtrid on käskinud Elizabethil ja tema nõunikel teha tema tihedat graafikut hõredamaks. Viimase kahe nädala jooksul on kõrges eas monarh külastanud pea iga päev mõnda üritust või täitnud muid töökohustusi. 2022. aasta tõotab tema jaoks tulema veelgi töisem, sest ta tähistab 70. troonil püsimise aastapäeva.