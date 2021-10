Filmi "Rust" võtteplatsil operaatori Halyna Hutchinsi tapnud ja režissööri haavanud Alec Baldwin on üle 40 aasta kestnud karjääri jooksul sattunud korduvalt skandaalidesse. Ta on olnud mitmel korral seadusega pahuksis ning probleeme on tekitanud ka tema kuulus perekond.