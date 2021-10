Rootsit šokeerib kuulsa 19-aastase räppari surm

Politsei sõnul pole nad mõrva motiivi veel välja selgitanud, kuid mitmed allikad on Aftonbladetile vihjanud, et tegemist oli ettekavatsetud mõrvaga. Pärast tulistamist pääsesid kaks kahtlusalust sündmuspaigalt põgenema, kuid mõrv jäi mitme turvakaamera lindistusele ning politseil on kindlad kahtlusalused välja selgitatud. Reede hommikuks polnud kedagi veel arreteeritud.

Einár, kelle kodanikunimi on Nils Kurt Erik Einar Gronberg, oli noorest east hoolimata saanud Rootsis juba ülipopulaarseks. Vaatamata sellele, et räppari ema on armastatud näitlejatar Lena Nilsson, oli noormehe lapsepõlv keeruline. Ta sattus halvale teele ning 17-aastaselt otsustas kohus, et ta peab mõnda aega elama alaealistele mõeldud kinnises asutuses.