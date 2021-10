FOTOD | Jube! Torm viis Kristjan Jõekalda kodust ära postkasti koos Kroonikaga

Öösel käis Viimsi poolsaarel marutuul üle. Jõekalda perel, aga ka naabritel, lendles terrassidel suvemööbel. "Eks muidugi ma kolinat kuulsin jah, aga ei tulnud selle peale, et ta nii tugev on, ja et ta hommikuks terrassimööbli nagu lume kuhja on lükanud," räägib Maris. Lendlesid suvetoolid, diivanipadjad ja söögilaud.