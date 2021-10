Keili Sükijaineni "Südamesoov" täidab kaks korda vähidiagnoosi saanud ema unistuse

Pille ja abikaasa Raini lapsed olid siis vaid 2- ja 4-aastased, kui kogu pere elu muutus igaveseks ja ühiseks katsumuseks sai liposarkoomiga võitlemine. Internetiotsingud lubasid 5 aasta pärast elus olemist vaid ühele kümnest haigestunust. Mõtetes oli vaid küsimus - mis jääb alles, kui mind enam ei ole?

“Läksin haiglasse tohutu tänutundega. Keemiaravi ma mõtestasin enda jaoks, et see on keemiline elueliksiir, mitte mürk,” meenutab ta.

Selle aasta alguses teiselgi korral sama haigusega võitlema pidanud naine teab, kui ettearvamatu elu nüüd ja edaspidigi olla võib. “Ei saa 100 protsenti kindel olla, et ma olen terve ja ma jäängi terveks. See on asi, mida mina enam ei kontrolli,” on tema jaoks karm tõde.

“Igal õhtul näha, kuidas lapsed palvetavad voodi ees ema eest… see murrab iga ema,” meenutab Pille teistkordse paranemise aega.

Kogemus vähiga on pannud Pillet elu ümber hindama ja ta on saanud aru, millist abi võiksid vajada teised, kes samasuguse katsumuse ees seisavad. Oma lugu on ta jaganud ja teiste raviks raha kogumas käinud vähiravifondi Kingitud Elu kaudu. Järgmisel aastal peaks Pillest saama ka koolitatud kogemusnõustaja, kes saab haiglates jagada abi, mille kohta ta teab omast käest, et diagnoosi saanud sageli puudust tunnevad.

Pille südamesoov on aga endiselt – ükskõik millised kaardid saatus järgmisena kätte mängib – teha nii, et ka siis, kui ta peaks meie seast lahkuma, jääks maha märk, millest saaksid nõu ja lohutust tema enda lapsed ja ka kõik teised, kes seda vajavad. Selle soovi täitmisele aitab seekord kaasa ka kirjanik Jesper Parve.

"Südamesoov" täitub pühapäeval kell 20:05 Kanal 2-s.