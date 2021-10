"John Wicki" loojat üllatab Mel Gibsoni sarja juurde palkamine: kedagi ei peaks mineviku vigade pärast tühistama

Stsenarist Derek Kolstad, kes kirjutas esimese "John Wicki" filmi ning panustas ka järgmisesse kahte, sõnas TMZ-le, et teda üllatas Mel Gibsoni värbamine ja ei teadnud, et selline otsus tehakse.

Kolstad sõnas, et kui stsenaristina saab ta sarja, mis saab nime filmidest tuntud "The Contidental" hotelli järgi, juures peaprodutsenti õigused, siis ta ei osale loovate otsuste tegemisel, mille hulka käib ka näitlejate palkamine.

Vaatamata sellele, et otsus tehti ilma Kostaldi nõusolekuta, on ta valmis Gibsonile võimaluse andma ja teeb seda avatud silmadega. Kolstad usub, et mitte kedagi ei peaks nende mineku vigade pärast tühistama, ja neid Gibsonil juba on.