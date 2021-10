Fotod: Õhtuleht/Instagram

Sel sügisel on Eesti telekanalites olnud tõeline tõsielusaadete uputus. Seetõttu on tavavaatajal raske orienteeruda uute tõsielustaaride keskel. Seetõttu on Kroonika teinud oma lugejatele spikri selle kohta, millised värsked staarikesed on kõige kuulsusejanulisemad ning millega peaksid nad rahva mällu end söövitama.