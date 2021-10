Britney Spearsi õde üritab oma mainet päästa? Jamie Lynn väidab, et vanemad käskisid tal aborti teha

Viimasel ajal on Britney Spearsi andunud fännid teinud tema noorema õe Jamie Lynni elu põrguks. Teda süüdistatakse selles, et ta ei teinud midagi, et päästa Britneyt nende isa eeskoste alt. Samuti kahtlustatakse, et Jamie Lynn on aastate jooksul saanud suure tüki Britney varandusest endale.