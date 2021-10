Kaks eksnaist haiglasse peksnud Marat Bašarov: neid juhtumeid ei saa nimetada koduvägivallaks

47-aastane mees ei varja, et mõnikord selgitab ta naistele asju oma kätega. Ta pole ka aru saanud, et Venemaa avalikkus teda sellise käitumise tõttu hukka mõistaks, vaid tema arvates on talle fänne just juurde tulnud. "Tundsin isegi rohkem armastust inimestelt, kes on tõeliselt minust huvitatud," ütles Bašarov.

Ta on olnud kolm korda abielus. Viimased kaks liitu on saanud vägagi skandaalsed lõpud. Kolmas abikaasa Jelizaveta Ševirkova andis lahutuse sisse 2019. aastal ning paljastas pärast seda, et Bašarov oli murdnud ta nina ning andnud peksa. Ka Bašarovi teine ​​naine Jekaterina Arkharova lahkus ta juurest pärast seda, kui ta käe tema poole tõstis. Tema vajas vigastuste tõttu pikka ravi.

Siiski on telenägu kindel, et neid juhtumisi ei saa nimetada perevägivallaks. "Annad köögis kõrvakiilu ja see on kohe peksmine? Mehed, noh... Ju teie näete oma silmis seda siis niimoodi," ei mõista Bašarov.

Ta on kindel, et naised olid nõus rääkima, sest neile anti selle eest raha. "Mis muu põhjus saab olla? Noh, et teha seda minu jaoks ilmselt hullemaks. See on valust, pahameelest, meeleheitest," arvab Bašarov. Mehe arvates võiksid kõik eksnaised ikkagi tema juurde tee tagasi leida. Nimelt on saatejuht moslem ning seetõttu on tal lubatud mitmenaisepidamine.