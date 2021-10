Sirje Eesmaa paljastas põhjuse, miks ta enda saatega alustas: kui tahan tööd teha, pean ju suurtele ülemustele kuuletuma!

"Tööd on tore teha, mulle meeldib mu töö. Olin surve all – mu sõbrannad rääkisid juba aastaid, et tee oma saade, aga punnisin vastu. Nüüd tulid TV3 tegevjuht Signe Suur ja loovjuht Urmas Eero Liiv sellise ultimaatumiga, et pean oma saate tegema. Kui tahan tööd teha, pean ju suurtele ülemustele kuuletuma!"