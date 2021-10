Trummar Reigo Ahven sai haiglast välja: ei liialda grammigi, kui tänan elu päästmast

Ahven avaldas eelmisel reedel, et sai agressiivse küünarnukipõletiku, mis vajas kohest ravi. "Et käsi alles jääks, peab saama otsekohe haiglaravi. Seda aga ei saa, sest ainult 57% Eesti elanikkonnast on otsustanud ennast vaktsineerida," osutas Ahven kurvale statistikale.

"Meie pere on vaktsineeritud. Kohe. Teiste jaoks. Sest koos saame me sellest üle. Aga mitte nii, et senikaua inimene ennast vaktsineerida ei taha lasta, kuni ta on totaalses hapnikupuuduses haigla koridoris, sest mitte kuhugi ta ei mahu. Aga siis on juba hilja."