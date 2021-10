Scanpix

Neljapäeva hilisõhtul tulistati Stockholmis surnuks tuntud räppar Einár. 19-aastase noore artisti mõrvamise ümber on rohkem küsimusi, kui mõnes Agatha Christie krimiromaanis. Kuigi algselt võis arvata, et Einári mõrv oli jätk tema röövimisele 2020. aasta aprillis, siis nüüd on Aftonbladet tulnud välja uue teooriaga.