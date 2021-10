Tapmisega lõppenud filmivõtetel oli vaid loetud tunnid varem suur mäss: küsimusi tekitas ka relvade ohutus

Kuus tundi enne seda, kui Hutchins oma elu kaotas, olid kuus operaatorit kurtnud pikkade tööpäevade ja vähese töötasu üles. Samuti tekitas pingeid fakt, et enne võtete algust oli neile lubatud ööbimine hotellis lähedal asuvas Santa Fe linnas.

Kuid tegelikkus oli see, et igapäevaselt tuli neil hommikul ja hilja öösel sõita maha 120 kilomeetrit, et jõuda ööbimiskohta Albuquerques. Pinged olid keenud juba alates filmimise algusest 6. oktoobril ning saatuslik tulistamine leidis aset 12. võttepäeval.