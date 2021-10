VIDEO | Vene telenäo ja Ksenija Sobtšaki kuum suudlus ajas terve interneti pöördesse!

Sellel teemal võttis sõna ka Venemaa Riigiduuma saadik Vitali Milonov, kes ütles, et YouTube on muutumas odavaks tsirkuseks.

"Ainus asi, mida ma pärast Ivleeva saate vaatamist teha tahan, on silmad seebiveega puhtaks pesta. Samuti saata kõik osalejad spetsiaalsesse internaatkooli, kus neile õpetatakse väärikalt käituma," ütles riigikogulane.

"Nüüd on arusaadav, miks Ivleeval meest ei ole" ja "Rõve vaatemäng" on vaid mõnede inimeste kommentaarid, kes on Anastassia uuest saatest pettunud.