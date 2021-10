Laupäeval toimus Tallinnas suur meeleavaldus vaktsiinieitajate ja sundvaktsineerimise vastu olevate inimeste seas, kes teavad ilma testimata, et nad on terved ja tahavad oma tervet tervist ka teiste tervete seas levitada. Ürituse naelaks ei olnud seal seda organiseerinud Varro Vooglaid, vaid hoopis Tõnis Mägi. Ja just viimase osalemise tõttu kogunes Vabaduse väljakule suur hulk inimesi, kes arvavad, et meditsiinialast infot on kõige mõistlikum saada konservatiivselt provokaatorilt ning "parim enne" möödas lauljalt.