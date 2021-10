Epp Mäe ei suutnud pärast MM-i finaali kellegagi rääkida: kaotuse tunne oli ikkagi päris suur

Epp Mäe rääkis, et naised maadlevad samamoodi nagu mehed. "Ütleme nii, et naistel on pahatahtlikkust matil vähem kui meestel," nentis Mäe.

Maadleja sõnul pikki küüsi ja aksessuaare naistel olla ei tohi ning juuksed peavad kinni olema. "Patsid punutakse tugevalt kinni, et juuksed võistluspäeva vastu peaksid," ütles Mäe. Tema sõnul on naismaadlejad väga naiselikud.

Miks Mäe tegeleb maadlusega? Epp vastas Anu küsimusele järgmiselt: "Mulle meeldib. Maadlus on selline huvitav spordiala minu jaoks. Tehniliselt on võimalik areneda kuni oma karjääri lõpuni. Mul ei hakka mati peal kuidagi igav. Kui ma mõtlen, et peaksin tegelema spordialaga, kus on ainult üks liigutus, siis mul hakkaks igav."