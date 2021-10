Kethi Uibomägi pingete maandamisest: vahepeal on vaja mitte midagi teha

"Minult uuritakse tihtipeale, et kuidas pideva kaamerasilma all olemisega toime tulen? Millal ma puhkan? Kuidas võõraste pilkude ja negatiivsusega hakkama saan? Ma avaldan nüüd saladuse. Superlaisklemine!" ütles Uibomägi.

"Täna on just õige tunne sellega tegelemiseks. Ma jätan tihti telefoni mitmeteks tundideks lennurežiimile," rääkis ta.

"Vahepeal on vaja mitte midagi teha ja ka see väljalülitamise moment on oluline."