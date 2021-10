Priit Pius peaosast Läti filmis: mind valiti juhuslikult

"Ta millegipärast arvas, et mina võiksin peaosa mängida," rääkis Pius raadiosaates "R2 Pulss". Mehe sõnul mingit castingut kui sellist tegelikult ei toimunudki. "Me saime kokku ja ta kinnitas mu rolli üle üle."

Filmi aluseks on ajalooline lugu Läti laulupeoliikumise algusest ja esimesest laulupeost 1873. aastal. Sellega sai alguse traditsioon, mis on olnud ainulaadne Lätis ja Eestis juba ligi 150 aastat. Sündmus tähistab ühtlasi aega, mil pead tõstis naiste eneseteadlikkus, nii et paralleelselt ajaloolise süžeeliiniga areneb filmis lugu noorest ja haritud tüdrukust Annast, kellel on suur soov laulda kooris. Toona harrastasid laulmist peamiselt mehed, sellele vaatamata otsustab Anna ületada kõik takistused ja ta läheb koos teiste kooriliikumise tegelastega Riiga, et osaleda Läti esimesel laulupeol.