OTSEBLOGI JA-FOTOD | Nüüd läheb tõeliseks võistluseks! Kes langeb tänasest staarisaatest välja?

"Eesti otsib superstaari" kaheksanda hooaja kümme finalisti on: Merili Käsper, Märten Männiste, Tiina Adamson, Marten Põldmets, Alika Milova, Andreas Pall, Wanda-Helene Ollep, Maribel Vääna, Ingmar Erik Kiviloo, Diana Maria Toomingas. Saates kõlavad lood iga finalisti muusikalise iidoli repertuaarist: "Billie Jean", "You'll Be in My Heart", "God Is a Woman", "Ei", "Whole Lotta Love", "I Write Sins Not Tradegies", "At Last", "Wings", "Always on My Mind", "Welcome to the Jungle".

Alates tänasest on igal finalistil oma telefoninumber, mis jääb samaks saate lõpuni. Just neil numbritel saavad televaatajad ja fännid oma lemmiku poolt hääletada.

MERILI KÄSPER: 900 73 01

MÄRTEN MÄNNISTE: 900 73 02

TIINA ADAMSON: 900 73 03

MARTEN PÕLDMETS: 900 73 04

ALIKA MILOVA: 900 73 05

ANDREAS PALL: 900 73 06

WANDA-HELENE OLLEP: 900 73 07

MARIBEL VÄÄNA: 900 73 08

INGMAR ERIK KIVILOO: 900 73 09

DIANA MARIA TOOMINGAS: 900 73 10