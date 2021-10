Vaid kondid: selgus surnuna leitud Brian Laundrie lahkamise tulemus

Laundrie pere advokaat sõnas: "Chris ja Roberta Laundriet on informeeritud, et leitud surnukeha kuulus tõepoolest Brianile. Meil ei ole praegusel juhul rohkem kommentaare ja palume austada perekonna privaatsust."

Laiba leidmise järel tehti lahkamine, et surma põhjus kindlaks määrata. Tuletame meelde, et Briani kihlatu, 22-aastane Gabby Petito , kelle surnukeha leiti 19. septembril Wyomingi rahvuspargist, kägistati surnuks.

Need olid just Briani vanemad, kes juhatasid võimud varasemalt uurimata matkarajale, kust FBI leidis mitmeid riideesemeid ja seljakoti, mis kuulusid Brianile. Sündmuskohale läksid ka kohtuarst ning Pasco maakonna koerteüksus.

Uudis Briani surnukeha leidmisest tuleb ligi kuu pärast seda, kui võimud leidsid Wyomingi rahvuspargist naise surnukeha, mis mõned päevad hiljem tuvastati, et kuulub 22-aastasele Gabby Petitole. Tentoni maakonna koroner tegi selgeks, et tegu on tapmisega ning surma põhjuseks oli kägistamine.