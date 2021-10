Microsofti asutaja Bill Gates (66) on palju aastaid olnud meedias esiplaanil. Viimasel aastal aga on Billist juttu olnud lausa erakordselt palju, ja mitte niivõrd äri- ja majandusväljaannetes kuivõrd kõmulehtedes ja meelelahutusajakirjades. Palju tähelepanu said Gateside perekonna lahutus ja hiiglasliku varanduse jagamine ning seejärel uuesti avalikkuse ette tiritud Billi vanad kõrvalehüpped, ka ahistamisest räägitakse nüüd. Lõpetuseks veel vanema tütre Jenniferi pulmad, mis olevat maksma läinud oma 2 miljonit dollarit.