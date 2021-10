Reket: Eestis pigem vaatad seda, mida parajasti tehakse, et teada, millele selg keerata

Reket andis intervjuu Hooligan Hamlet , kus rääkis oma elust ja karjäärist. Kui temalt küsiti maailmas rändamise kohta, siis vastas reket, et see aitab tal muusikat luua.

"Maailm on ju äge. Inimesed, maitsed, lõhnad, vaated jms. Mul on olnud mega privileeg, tõepoolest näha ja kogeda viimastel aastatel väga palju. Paratamatult on meie maa ja võimalused väga pisikesed, ning kui Eestis pigem vaatad seda, mida parajasti tehakse, et teada, millele selg keerata, et mitte kellegagi võrreldud saada, siis maailm on andnud võimalusi, lahendusi ja inspireerinud mind ennast väljendama omale sobivatel tingimustel," ütles ta.