"Sõprade" tähed jätavad ridamisi Guntheriga hüvasti: jääme sind igatsema!

Sarja " Sõbrad " fännid teavad kindlasti, kuidas said omavahel läbi Gunther ja vahepeal tema alluvuses töötanud Rachel Green ( Jennifer Aniston ). See oli armastuslugu, mis ei saanud juhtuda, aga selline elu kord on.

Phoebe Buffay rolli mänginud Lisa Kudrow : "James Michael Tyler, me jääme sind igatsema. Tänan, et olid meie jaoks olemas."

Ühe legendaarseima naeru looja Maggie Wheeler ehk Janice: "Ma olen tänulik, et tundsin seda kena ja lahket meest. Viimastel aastatel töötasime me Jamesiga koos, tehes reklaami erinevatele "Sõprade" üritustele ja ma olen väga tänulik aja eest, mis me koos veetsime. Mul oli kahju kuulda tema lahkumisest ning minu mõtted on praegusel ajal tema lähedastega."