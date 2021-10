Kui 22-aastane Gabby Petito ja 23-aastane Brian Laundrie alustasid juunis pikka North Portist, Floridas pikka rännaku USA läänerannikule, et erinevaid rahvusparke külastada, siis ei arvanud keegi, et see jääb kahe noore inimese jaoks viimaseks reisiks.