Juutuuber Andrei Zevakin järgib investeerimisel üht kindlat põhimõtet

Saatejuht viitab intervjuus Zevakiniga sellele, et Enefit Greeni avaliku aktsianimekirja järgi märkis ka juutuuber taastuvenergia ettevõttesse omajagu aktsiaid. Zevakin ise kommenteerib, et tema sõnul oli Enefiti märkimine hea võimalus, sest märkimisi ei ole ka üleliia palju. "Aasta algusest olen rohkem hakanud jälgima investeerimismaastikul toimuvat," nendib Andrei, kelle sõnul on tal kõrval ka inimesi, kes kõigest sellest ka palju jagavad.

Ühe põhimõttena toob Zevakin välja tõdemuse, et rahapaigutamisel ei tohiks sind mõjutada asjaolu, kui sa selle üks hetk peaksid äkitselt kaotama. "See on minu arvates kõige lihtsam põhimõte - paigutada oma raha niimoodi, et sul poleks seda kahju kaotada. Tegu on ju ikkagi investeeringuga, siis sel kõigel on ka omad riskid," märgib ta.