Roosabanaanikese eksperiment meeleavalduse ajal: kas vabadus oma keha üle otsustada tähendab ka abordi toetamist?

Juba video alguses andis Arija teada, et tahab näha, mida Vabaduse väljakul inimesed, kes võitlevad vabaduse eest teha oma kehaga, mida tahavad, ütlevad abordi ja samasooliste suhete kohta.

"Ma tahan lihtsalt teada, mida nad ütlevad. Kui nende vastused nendele küsimustele on ei-d, siis on näha, et nende arvamused on tingitud nende egost," ütles ta.

Samamoodi uuris Arija suitsetajatelt, et kas nad teavad, mis sigareti sees on. Paljud vaktsiinivastased on öelnud, et nad ei taha vaktsiini, kuna nad ei tea, mis selle sees on. Kas siis suitsetajad on endale selgeks teinud, mida nad endale kopsudesse tõmbavad?

Arija soovis inimeste käest muu hulgas teada, kust nad saavad enda info; mida peaks valitsus tegema, et inimesed läheksid end vaktsineerima; ning kui nad arste ei usalda, siis kelle poole nad luumurru korral pöörduvad?

Vaid üks inimene lubas end kogu selle eksperimendi ajal filmida, mis andis vastajatele rohkem vabadust end väljendada. Esimene anonüümne vastaja ütles, et käis meeleavaldusel just võitlemas õiguse eest otsustada oma keha üle. Ta otseselt ei olnud abortide vastane, kuid leiab, et riik peaks tagama paremad toetussüsteemid, et ei tekiks maa-aluseid abordikliinikuid.

Omasooliste suhete vastu ta ka polnud, aga ta tunnistas, et ei ole piisavalt pädev sellele küsimusele vastama. Küsimuse juures, kas ta hambaarsti kardab (ei karda, aga pole rahul meditsiinisüsteemiga) mainis vastaja, et aastas läheb millegi pärast väidetavalt kaheksa miljonit last kaduma, kes tema pakkumise kohaselt lähevad "satanistlikuks ohverduseks".

Vastaja tunnistas ausalt, et tal on vaid üheksa klassi haridus. Aga pole hullu, sest nagu tema väidab ja on öeldud ka, et mida rohkem inimene haritud on, seda enam rikub ta enda mõistuslikku mõtlemist.

Ta jätkas, et ka tööandjad ei soovi üleharitud inimesi ja haridussüsteem on suur pettus, mida illustreeriv ajalooline vale, et Giza püramiidid ehitati orjade poolt väga arhailiste vahendite abil.