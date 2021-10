Staarisaate kohtunikupinki naasnud Heidy Purga pani kolleegid paika: ma ei tea, kas nii on päris kohane öelda

''Kõigepealt ma tahaks teile öelda, et ma ei tea, kas superstaarisaate kohtunikel on päris kohane öelda üsna mitu korda ühe saate jooksul, et see ei ole päris minu stiil, selle asemel, et lauljale kaasa elada või mõista teda, miks ta selliseid valikuid võis teha,'' lausus Purga pärast Maribeli esitust.