Paul McCartney avaldas põhjuse, miks ta enam ei anna fännidele autogramme

79aastane popikoon on teatanud, et ta pigem peatub ja suhtleb fännidega, kui hakkab tegema mingisugust selfie'it või andma kuhugi paberilipikule autogrammi.

Intervjuus Readers Digestile tõdes ta järgmist: "See on mulle alati tundnud natuke kummaline, kus öeldakse stiilis "kas ma võiksin kirjutada oma nime siia tšeki tagaküljele". Miks? Me mõlemad teame, kes ma olen."

Muu hulgas väljendas Paul ka seda, et ta ei soovi teha ka väga selfie'isid, sest need tulevad tihtipeale halva kvaliteediga. "Tavaliselt on need pildid viletsa taustaga ning ma näen halb välja. Pigem suhtleme ja vahetame teineteisega lugusid ja mälestusi," ütleb ta.