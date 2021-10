Robin Valting kõige vastu protestivale Uudo Sepa pruudile: ta võiks tagasi enda urgu kebida

Tänavu aasta augusti lõpus paistis Kendra Instagramis silma teravate väljaütlemiste poolest terviseameti, valitsuse ja vaktsiinide suunal. "Kui riiki huvitaks päriselt see, et me saaksime koroonast lahti, siis mitte vaktsineerida inimesi, sest need on kaks täiesti erinevat asja, sest kui riik sellest hooliks, siis ta seaks piirangud ka vaktsineeritud inimestele. Sest vaktsineeritud inimene on see, kes nakatub ja nakatab, aga teda ei kontrollita. Kontrollitakse terve immuunsüsteemiga inimesi."

Andrei Zevakin meenutas selle järel kevadist skandaali, kus pärast "Eesti Laulu" kogunes tema stuudiosse kolmkümmend inimest (teda ennast mitte) ja Zevakin jäi süüdi kui koroonaorgia korraldaja. "Ja siis on Tõnis Mägi, kes kutsub kümneid tuhandeid inimesi Vabaduse väljakule, et protestida kõige vastu, mis meil siin elus praegu toimub. "Koit", paneme selle huugama. Ja tema on rahvuskangelane," parastas Zevakin.

next stop, twitter! pean siia nüüd rantima tulema. keegi öelge kendra katrina könnelile, et Koroona eksisteerib ja maakera on ümmargune. wydn? pic.twitter.com/QGSKmHvq5W

"Ma ei saanud enam vaiki olla. Keegi öelge nagu midagi. Kui inimene, kellel on 40 000 jälgijat, otsustab nüüd, et ma olen kõikide asjade vastane – koroonat ei eksisteeri, libapandeemia tekstid Facebookis. Sul on 40 000 jälgijat, millest, okei, pooled on ostetud ...," kritiseeris Valting Kendra Katrinat.

"Eluaeg on olnud nii, et rahvavaenlasi surutakse maha, tahetakse tappa. Inimesi, kes hakkavad valitsusele vastu. Inimesi, kes ei ole nõus sellega. Miks? Miks küll?" jätab Kendra küsimuse õhku. Ta ei too ka näiteid nende rahvavaenlaste kohta, keda on tema elu ajal maha surutud ja tahetud tappa.

Kendra lisas, et nad pidid positiivse proovi tõttu tühistama ka enda taskuhäälingu salvestuse ning Uudo tühistas kaks esinemist. Paar päeva enne diagnoosi saamist külastati oma sugulasi, kes lähikontakti järel Kendra sõnul ei haigestunud.

Ja siis tuleb kogu monoloogi parim osa: "Kas tahate öelda, et see on tõesti see vaba Eesti, mille nimel me 30 aastat tagasi võitlesime? See Eesti, kus inimesed kardavad, et kaotavad oma töö, kui nad teevad suu lahti? Kas see on see vaba Eesti?" küsib 20-aastane Kendra, kes ei olnud siis sündinudki, kui Eestis taasiseseisvus.

"Te võite mind vihata, õhutada minu vastu viha, aga mõelge sellele, kas 30 aastat tagasi oleksite te vihanud mind sellepärast?" küsis Kendra, kes ütles, et ta ei ole vaktsineerimise, vaid ebaõigluse vastu.

Kendra rääkis sotsiaalmeedias sellest, mis tema arvates Eestis tegelikult toimub. "Kui aus olla, siis ma võin teile natuke rääkida Eesti riigist. Kui meie Uudoga koroona läbi põdesime, siis me ei rääkinud sellest kellelegi, sest me ei tahtnud, et meedias sellest suurt kära tuleks. Me istusime isolatsioonis ära oma aja."

"Olime kahekesi kodus. Olime juba enne olnud mitu päeva kodus. Mõtlesime, et oleme tasa ja põeme ära. Ei andnud isegi oma peredele teada. Läksime magama ära. Ja esimene asi, kui me hommikul ärkasime, oli ühe meediaväljaande poolt kiri, kus öeldi: tere, kuulsime, et olete koroonapositiivne. Kas see on tõsi?"

"Olimegi täiesti hämmingus, sest õhtul kell 22 saime teada, et oleme positiivsed, ja läksime magama. Kellelegi ei öelnud seda. Täpsemalt – nad ei küsinud, kas oleme, vaid ütlesid, et kuulsime, et olete. Seega, terviseamet jagab meie andmeid. Või mis teie arvate?"