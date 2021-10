Transkogukonna kriitika alla langenud Dave Chappelle: kas ma olen tühistatud või mitte?

Chappelle postitas Instagrami, et ta oli valmis transkogukonna liikmetega kohtuma, pärast seda, kui tema show sai neilt kriitikat, kirjutas BBC. Lisaks kutsus ta vaatajaid ise otsustama, kas ta on tühistatud. See kõik tuleb pärast eelmisel nädalal Los Angeleses Netflixi peakontori ees toimunud protesti.

Kriitikuid on häirinud Chappelle tehtud väited, et sugu on fakt ja LGBT kogukonna liikmed on liiga tundlikud. Netflixi sisu peajuht Ted Sarandos on vabandanud, kuidas ta firma sees tekkinud poleemikat lahendas: "Astusin ämbrisse."

Esmaspäeval Chappelle'i Instagramis avaldatud video oli filmitud pühapäeval Louisville, Kentuckys. Tegu oli tema esimese pöördumisega seoses kriitikaga pärast seda, kui tema show 5. oktoobril avaldus. Ta osales showl koos tuntud taskuhäälingujuhi Joe Roganiga.

"Meedias on räägitud, et mind kutsuti Netflixi transtöötajate ette rääkima, aga ma keeldusin," ütles 48-aastane Chappelle.

"See ei vasta tõele. Kui nad oleksid mind kutsunud, siis ma oleksin läinud. Kuigi ma olen segaduses, millest me siin praegu räägime. Te ütlesite, et soovite Netflixis turvalist töökeskkonda. Aga paistab, et mina olen ainus, kes ei saa praegu enam kontorisse minna."

"Transkogukond, ma olen enam kui valmis teile publikut andma. Aga teie ei käsi mul välja tulla. Ma ei allu kellegi nõudmistele."

Ta eitas ka nagu ta oleks LGBT kogukonnaga tülis, öeldes: "See ei puuduta neid. Siin on korporatiivsed huvid mängus ning mida ma tohin ja mida ma ei tohi öelda."

Eelmisel nädalal teatas Netflix enda rekordilistest tellijate arvust - 213,5 miljonit.

Chappelle ütles, et kogu selle intsidendi tõttu on tagasi võetud kutsed näidata tema hiljutist dokumentaali "Untitled" filmifestivalidel. "Tänasel päeval ei soovi ükski filmikompanii, filmistuudio ega ka filmifestival seda puudutada. Kas ma olen tühistatud või mitte?"