Jaapani printsess abiellus tsiviilisikuga ja kaotas sellega kuninglikud õigused

Mako loobus ka tavalistest kuningliku abielu riitustest ja rahasummast, mis naisliikmetele pere juurest lahkudes antakse. Ta on esimene naisliige, kes keeldub mõlemas privileegist.

Eelduste kohaselt plaanib paar pärast abiellumist kolida USAsse, kus Kei Komuro töötab advokaadina. See lüke on paratamatult toonud võrdluseid prints Harry ja Meghan Markle 'iga, saades hüüdnimeks "Jaapani Harry ja Megan".

Sarnaselt Meghanile on Komuro saanud pärast suhte avalikustamist kuningliku pere liikmega palju kriitikat. Hiljuti kritiseeriti teda hobusesaba kandmises, kui ta Jaapanisse naasis. Mitmed tabloidid ja sotsiaalmeedias tegutsevad klaviatuurisõdalased pidasid tema soengut, mis on jaapanlaste seas ebatavaline, ebasobivaks kellegi jaoks, kes abiellub kuningliku pere liikmega.

Teisipäeval oli ka suur meeleavaldus, kus protestiti paari abiellumise peale. Samal päeval vabandas Mako kõikide ees, kellele see abielu on pahameelt valmistanud.

"Mul on väga kahju nende ees, kellele oleme ebamugavust valmistanud, ja tänan kõiki teisi, kes on meid toetanud. Minu jaoks on Kei asendamatu. Abielu oli meie jaoks vajalik samm," ütles Mako.