Covidit põdeva Ed Sheerani aastasel tütrel on samuti koroonaviirus

Ed Sheeran Scanpix

Laulu "Bad Habits" esitaja teatas eile, et nakatus koroonasse ja on nüüd karantiinis oma 14-kuulise tütre Lyraga, kelle test osutus samuti positiiveks. Nad on eraldi lapse emast Cherryst, kes on siiamaani suutnud viirust vältida.