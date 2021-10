Genka 25 aastat laval: ja ilmselt järgmised vähemalt 25 aastat veel

"25 aastat laval. Ja ilmselt järgmised vähemalt 25 aastat veel," kirjutas Genka Instagrami.

Tal oli ka palju kiidusõnu jagada: "Aitäh absoluutselt kõigile, kes selles süüdi on ehk need, kes kuulanud, raadiost ja DJ-de käest nõudnud me mussi. Ostnud albumeid, striiminud ja livedel kohal käinud. Ostnud merchi, kiitnud, konstruktiivselt kritiseerinud, inspireerinud, aidanud salvestada ja levitada."

"Big muah neile, kes meid kodus ootavad, kui me oma unistustes dwellime ja meid maa peale tagasi toovad. Ka neile, kes on kahelnud, "konkureerinud" ja heitinud…. Kui te olete olemas veel, siis aitäh inspiratsiooni ja jõu andmise eest edasi teha ja veel paremaks saada. Ajalugu on tehtud. Ülejäänu on boonus. Suur süda kõigile," oli Genka ülevas meeleolus.

Tegu oli Toe Tagi mälestusüritusega, mis toimus laupäeval. Genka meenutas 25 aasta taguseid sündmuseid 14. oktoobril: "1996. aasta oktoobris andsime Pauli ja Revoga Toe Tagi nime all klubis Bel Air oma esimese live'i. See oli 25 aastat tagasi. Selle puhul naaseme 23 oktoober samasse hoonesse, kus nüüd on Club Venus ja anname ühe Toe Tagi lugudest koosneva live. Kuigi Revo vaatab meid kaugelt, siis kaasas on rida inimesi laval koos meiega. Ja me teeme lugusid kõigilt kolmelt albumilt."