Ameerika metal-bänd Five Finger Death Punch tuleb juulis Eestisse

Five Finger Death Punch on tänaseks kogunud üle 7,6 miljardi striimi ja 3 miljardit videovaatamist ning ainuüksi aastatel 2018–2020 müüsid nad oma kontserditele üle 1 miljoni pileti. Kui lüüa kokku hard rock skene bändide müügid ja striimid, siis edestab neid vaid Metallica. Neil on kaksteist #1 singlit.