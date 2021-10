Kes see küll olla võis? Staarisaate finalist Maribel Vääna oli lähemalt seotud sama saate osalejaga: ma olin tema jaoks liiga pealetükkiv

Maribel Väänal (18) on kõik eeldused, et lauljana läbi lüüa – täiuslik välimus, elurõõm ja sära, esinemisjulgus ja suurepärane lauluhääl. Ta on võlunud nii kohtunikke kui televaatajaid esimesest hetkest peale.

Oma isa, prügifirma Ragn-Sells endist juhatuse esimeest Rain Väänat peab Maribel tõeliseks superkangelaseks. Kuigi neiu vanemad läksid aastaid tagasi lahku, saavat nad tänaseni hästi läbi. Enda kohta ütleb Maribel, et on ametlikult vaba ja vallaline, kuid üks superstaarisaates osalev noormees on ta südame kiiremini põksuma pannud. Kõige kallim inimene olevat Meribelile aga tema kaheaastane õde, keda ta ootas kuusteist aastat.