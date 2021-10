Britney Spears fännidele: mu perekond tegi mulle nii sügavalt haiget, et te ei suuda ettegi kujutada

Britney Spears Foto: Lumeimages, CAMERA PRESS/Lumeimages

Britney Spears on taas otsustanud oma perekonna suunas kriitikanooli visata, tõdedes oma eilses Instagrami postituses, et pere on talle väga sügavalt haiget teinud. Lausa nii, et fännid ei suudaks seda ette kujutadagi.