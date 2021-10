Ott Lepland klaaris avalikult suud pruukinud Brigitte Susanne Hundiga arveid: purjus olid või?

Etendustel esinemise osas leidsid Brigitte ja Ott kiiresti ühise keele. Ott uuris, et kuidas kulgeb "Head tüdrukud nii ei tee" ning ei häbenenud avaldada, et ka tema kõrvu on jõudnud nii Brigitte kui kahe teise osalise mahaöeldud laused. "Mulle sõber saatis kohe klipid," kirjeldas ta.