Gwyneth Paltrow avameelselt surmaga silmitsi seismisest: me mõlemad oleksime peaaegu teises ilmas

"Mu tütar oli hädaolukorras, see oli hull, me oleksime mõlemad peaaegu teises ilmas. See oli väga halb,” meenutas ta tütre sünnitushetke. "Igatahes on mul suur arm üle terve keha ja mis seal salata, mõtled, et "oi ei, see ei tohiks ju seal olla". Või tekitab see arm haletsust ja muret, miks just mul see on."